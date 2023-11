Real Madrid-Napoli rimarrà nella memoria per molto tempo, sia per il rimpianto di una possibile impresa sportiva e sia per l’emozione di tornare a giocare su un palcoscenico così importante come il Santiago Bernabeu, sfiorando anche il sogno di poter addirittura vincere prima della mazzata al minuto 85′. Questa partita però è rimasta nel cuore specialmente di un ragazzo di nome Simone Galiero, che dopo aver sconfitto il male più brutto ha esaudito il suo sogno di essere presente sugli spalti.

La storia di Simone, un guerriero che adesso può di nuovo sorridere (anche grazie al Napoli)

La storia di Simone è quella di un giovane ragazzo che dal giorno alla notte si è ritrovato a lottare con il male più brutto. Oltre sei anni fa è iniziato il suo incubo: si è dimostrato un combattente, senza mai mollare nonostante i tanti colpi che il male gli ha rifilato. Specialmente negli ultimi tre anni. Il giovane è riuscito a tenere duro, uscendone da vincitore.

La sua vittoria l’ha poi attestata e ribadita ieri sera, quando Simone Galiero è riuscito ad esaudire un sogno che aveva da tantissimo nel cassetto, guardare giocare il suo Napoli contro il Real Madrid. Quel sogno che in quel difficile 2017 gli era stato privato, come ha spiegato su Instagram affermando: “Era il 15 Febbraio 2017… giorno in cui si disputò Real Madrid-Napoli. Tutti abbiamo avuto dei sogni, soprattutto da bambini. Il mio è sempre stato quello di raggiungere questo stadio. Purtroppo, per me il 2017 si rivelò l’anno più brutto della mia vita”.

“Mi diagnosticarono il tumore, mi sottoposi a chemio, interventi vari e dunque l’occasione di andare al Bernabeu svanì. Ho pregato tutti i giorni che il Napoli beccasse il Real in Champions… e dopo 7 lunghi anni eccoci qui. Sto scrivendo queste due righe guardando il campo, consapevole di non riuscire mai a rendere l’idea di quello che sto provando. Ho cambiato 4 treni, 2 metro, 1 aereo e 37278272 km fatti a piedi, e lo rifarei altre mille volte. Non so più che scrivere, voglio solo dire ‘Grazie Dio’ per tutto questo. Real Madrid – Napoli non è più un sogno. È tutta realtà”.

Simone adesso ha vinto e non c’è notizia più bella e al Santiago Bernabeu ieri, col sorriso, ha potuto esporre una maglietta che recita: “Dopo 7 anni, 26 chemio e 2 interventi il mio sogno si realizza…Real Madrid-Napoli”.