Oggi 3 dicembre 2023 si disputerà la partita di calcio Alessandria-Fiorenzuola, valida per il campionato di Serie C. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 16,15. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Alessandria-Fiorenzuola live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Alessandria-Fiorenzuola

DATA INCONTRO: 3 dicembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 16,15

COMPETIZIONE: Serie C

CANALE DIRETTA TV: Sky Sport

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Sport, Now Tv

