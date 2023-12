Oggi 5 dicembre 2023 si disputerà la partita di calcio Pontedera-Pescara, valida per il campionato di Serie C. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18,30. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Pontedera-Pescara live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Pontedera-Pescara

DATA INCONTRO: 5 dicembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18,30

COMPETIZIONE: Serie C

CANALE DIRETTA TV: Sky Sport

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Sport, Now Tv

Sfida d’alta classifica nel girone B di Serie C, quella in programma oggi tra Pontedera e Pescara con calcio d’inizio alle 18,30. I padroni di casa vengono da quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, e questo pomeriggio ospiteranno i delfini di Zdenek Zeman, istituzione del calcio italiano e non solo.

Il Pescara, dal canto suo, viene dalla preziosa vittoria ottenuta sul campo dell’Entella, e nutre serie ambizioni di promozione nonostante una rosa molto giovane. Attualmente mantiene un punto di vantaggio rispetto agli avversari odierni, e dista solo cinque punti dal terzo posto in classifica. Sembrano invece irraggiungibili, almeno per ora, Cesena e Torres, addirittura a 15 e 13 punti di distanza.