Marcone-Turris, i corallini tentano l’assalto per rafforzare la batteria dei portieri

La sessione invernale di mercato si avvicina e la Turris vuole chiudere questo 2023 nel miglior modo possibile per rilanciarsi in classifica ed avvicinarsi alla zona salvezza, che ora dista tre punti con il Potenza che occupa l’ultima posizione utile per salvarsi. I lucani nella giornata di ieri hanno esonerato Breda richiamando in panchina Raffaele.

Per i corallini il mese di gennaio sarà fondamentale, dopo le dichiarazioni di Colantonio che ha annunciato una rivoluzione mirata in sede di mercato: il presidente vuole consegnare la miglior rosa possibile a mister Caneo per raggiungere l’obiettivo prefissato in partenza.

Rivoluzione che potrebbe partire dal portiere: la squadra di Torre del Greco ha messo infatti nel mirino un obiettivo già in voga nella scorsa stagione.

Marcone-Turris, i corallini tentano l’assalto

Richard Marcone, attuale portiere del Sorrento è uno dei primi obiettivi in casa Turris. L’estremo difensore italiano è uno dei desideri della società corallina già dalla scorsa stagione, quando il calciatore poi decise di vestire la maglia dell’Avellino. Il portiere ha tanta esperienza dalla sua, con una carriera tra i pali di squadre di Serie B e C: a Sorrento sta provando a rilanciarsi dopo la parentesi poco fortunata in Irpinia, chiusa con sole quindici presenze e tante critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori.

L’arrivo di Marcone però non porterà a una cessione: Fasolino e Pagno rimarranno sicuramente fino a fine stagione. La scelta di cercare di acquistare Marcone è volta a dare ancora più sicurezza ed esperienza al pacchetto dei portieri. Fasolino dopo qualche indecisione costata cara (su tutte quella contro il Giugliano) è riuscito a ritrovare la sicurezza che lo ha contraddistinto la scorsa stagione e dunque per Bruno Caneo sembra essere intoccabile. Per il portiere del Sorrento invece la situazione è in continuo aggiornamento, con le parti che stanno lavorando per trovare un accordo da ufficializzare nella prima settimana di gennaio.