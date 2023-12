Oggi 6 dicembre 2023 si disputerà la partita di calcio Olbia-Rimini, valida per il campionato di Serie C. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

PARTITA: Olbia-Rimini

DATA INCONTRO: 6 dicembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18

COMPETIZIONE: Serie C

CANALE DIRETTA TV: Sky Sport

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Sport, Now Tv

Torna in campo oggi la Serie C con la partita tra Olbia e Rimini. Sarà possibile vedere la partita in diretta sui canali Sky Sport, mentre per chi volesse seguirla in streaming basterà collegarsi tramite tablet o smartphone all’applicazione Sky Go, inserire le proprie credenziali e cercare il canale che trasmetterà l’incontro.

Sarà possibile vedere la partita anche attraverso Now Tv. Per chi invece volesse leggere la cronaca in tempo reale della partita, potrà collegarsi ai siti Diretta.it o Livescore.com per non perdersi neanche un’azione ed essere aggiornato su tutti i momenti chiave del match.

Il calcio d’inizio di Olbia-Rimini, partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C, è previsto per le ore 18,00 di oggi 6 dicembre 2023.