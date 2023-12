La Turris continua a pareggiare: col Latina al Liguori finisce 1-1

La Turris continua a pareggiare e nello scontro col Latina non va oltre l’1-1. I corallini riescono a recuperare una partita che si era messa male dopo il vantaggio ospite di Ricciardi. Nella ripresa ci pensa De Felice a salvare i suoi evitando il peggio. Nel finale qualche timida occasione ma per vincere serve altro.

La cronaca di Turris-Latina

La sfida inizia con una Turris molto propositiva, al 4’ ci prova Giannone che scalda i guantoni a Cardinali. Al 15’ ci prova invece Nocerino ma la palla viene deviata in corner da un difensore. Al 26’ la doccia fredda per i corallini, Riccardi raccoglie dal limite e di destro buca Fasolino per lo 0-1. Partita che diventa più nervosa con il Latina che subisce due cartellini gialli nel giro di due minuti con Pereseu e Paganini. Al 45’ occasionissima per Burgio che su cross di Maestrelli calcia al volo di sinistro ma Cardinali compie un miracolo e mette in angolo. Negli ultimi minuti succede di tutto, prima Franco sfiora il gol e poi in contropiede l’ex Ercolano salta tutti ma si fa ipnotizzare da Fasolino.

La ripresa si apre con il pareggio corallino al 50’ con De Felice che lanciato da Giannone non sbaglia a tu per tu con Cardinali e sigla l’1-1. Caneo lancia anche Maniero nella mischia e toglie Nocerino al 56’. La Turris alza il baricentro ma non riesce a creare pericoli e Caneo manda in campo anche Rizzo e Pavone per Cum e Giannone. Nel finale dentro anche Guida e Pugliese. Nel finale il Latina ha l’occasione per vincerla con Jallow che però non approfitta dell’ennesimo errore di Fasolino. Nel recupero occasione per Rizzo che però spara alto dal limite dell’area.