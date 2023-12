Dove vedere in TV e streaming gratis il match Benevento-Avellino di Serie C del 10 dicembre 2023

Il derby tanto atteso tra Benevento e Avellino, valido per la Serie C, si terrà oggi, 10 dicembre 2023. I tifosi di entrambe le squadre si stanno chiedendo dove potranno guardare la partita gratuitamente, sia in TV che in streaming.

Fortunatamente, molti canali televisivi e piattaforme online offrono la possibilità di seguire le partite di calcio in diretta senza alcun costo aggiuntivo. Di seguito vi forniamo alcune opzioni per seguire il match in questione.

Innanzitutto, se disponete di un abbonamento a Sky Sport, potrete sintonizzarvi sul canale Sky Sport Serie C, che trasmette in diretta la maggior parte delle partite della terza serie italiana. Questo canale sarà la scelta ideale per i tifosi che vogliono godersi l’atmosfera del derby su un grande schermo, grazie alla qualità dell’immagine e al commento professionale.

Per coloro che non sono abbonati a Sky Sport, è comunque possibile seguire la partita gratuitamente in streaming su diversi siti web, che offrono la diretta delle partite di calcio di Serie C. Tra le piattaforme più conosciute in Italia, vi consigliamo di visitare RaiPlay e Mediaset Play. Entrambe offrono la possibilità di guardare in streaming molti eventi sportivi, inclusi i match di Serie C, senza richiedere alcun pagamento. Sarà sufficiente accedere al rispettivo sito web o all’applicazione mobile e cercare il canale o la sezione dedicata allo sport per trovare la diretta del match.

Inoltre, molti siti di bookmakers e agenzie di scommesse offrono la possibilità di guardare le partite in streaming gratuitamente, richiedendo solo la registrazione al proprio sito. È possibile consultare i siti web di queste aziende per verificare se la partita tra Benevento e Avellino sarà disponibile per lo streaming.

Infine, non possiamo dimenticare i social media, che sono diventati una fonte sempre più popolare per guardare le partite di calcio in diretta. Molte squadre e canali televisivi trasmettono il match in tempo reale su piattaforme come Facebook, YouTube o Twitter. Basta cercare i profili ufficiali delle squadre coinvolte nella partita per trovare eventuali stream gratuiti.

In conclusione, i tifosi di calcio avranno diverse opzioni per vedere il match tra Benevento e Avellino di Serie C del 10 dicembre 2023 gratuitamente. Che siate abbonati a Sky Sport, utenti di RaiPlay o Mediaset Play, o preferiate affidarvi a siti di bookmakers o social media, potrete godervi il derby senza dover spendere soldi extra. Buona visione!