Se siete fan di calcio e non volete perdervi la partita di Serie A tra Salernitana e Bologna, in programma oggi, 10 dicembre 2023, siete nel posto giusto. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove poter vedere la partita in tv e in streaming gratuitamente, incluso il servizio di streaming DAZN.

Perché pagare per vedere una partita quando è possibile trovarla gratuitamente? Ecco alcune opzioni da considerare:

1. RaiPlay: Se vivete in Italia, potete sintonizzarvi su Rai 1 per vedere la partita in diretta. In alternativa, potete utilizzare l’applicazione RaiPlay, disponibile per smartphone, tablet e smart TV, per guardare la partita in streaming gratuitamente.

2. Mediaset Infinity: Mediaset ha ottenuto alcuni diritti per trasmettere partite di Serie A in diretta. Potete controllare il programma televisivo per vedere se la partita in questione è inclusa nella loro programmazione. Anche Mediaset Infinity mette a disposizione un servizio di streaming gratuito per guardare le partite in diretta su dispositivi mobili e smart TV.

3. DAZN: DAZN è un servizio di streaming a pagamento, ma offre un periodo di prova gratuito di solito di un mese. Potreste registrarvi per il periodo di prova gratuito e guardare la partita in diretta tramite DAZN. Ricordate però di disdire l’abbonamento prima della scadenza del periodo di prova per evitare addebiti successivi.

Dove vedere Salernitana-Bologna live streaming, tv, DAZN, Sky, cronaca gratis

4. Social media: In molti casi, alcuni utenti su piattaforme social come Facebook o YouTube condividono lo streaming della partita in diretta. Basta fare una rapida ricerca sui social media appena prima della partita per vedere se qualcuno stia condividendo lo streaming.

5. Siti web di streaming: Esistono diversi siti web che offrono partite in streaming gratuitamente, anche se spesso la qualità del video e la stabilità del segnale possono essere scadenti. Attenzione, però, perché lo streaming da siti web di questo tipo può essere contro la legge e si rischia di incorrere in problema legali.

Ricordate sempre di utilizzare una connessione Internet sicura e affidabile e di verificare che l’accesso a contenuti gratuiti si svolga in modo legale e rispettoso delle norme. Buon divertimento con la partita tra Salernitana e Bologna!