Dove vedere in TV e streaming gratis Monza-Genoa di Serie A oggi, 10 Dicembre 2023

La sfida tra Monza e Genoa, valida per il campionato di Serie A, si svolge oggi, 10 Dicembre 2023, e gli appassionati di calcio iniziano a interrogarsi sul modo migliore per seguire l’incontro. In questa guida, ti forniremo tutte le informazioni su come vedere la partita sia in TV che in streaming, anche gratuitamente utilizzando la piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la gara tra Monza e Genoa sarà trasmessa sulla piattaforma Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione della Serie A. Potrai seguire l’evento sui canali dedicati al calcio di Sky Sport, come ad esempio Sky Sport Serie A.

Se non sei abbonato a Sky ma vuoi comunque seguire la partita in diretta, DAZN potrebbe essere la soluzione migliore. DAZN è un servizio di streaming sportivo che offre la possibilità di guardare numerosi eventi sportivi, tra cui la Serie A, su dispositivi come cellulari, tablet, Smart TV e computer.

Sottoscrivendo un abbonamento a DAZN, potrai accedere al match tra Monza e Genoa, insieme a molti altri incontri del campionato italiano. Tuttavia, se desideri seguire la partita gratuitamente, DAZN offre la possibilità di sfruttare il periodo di prova gratuito che viene offerto a nuovi clienti. Potrai registrarti su DAZN, inserendo i tuoi dati personali e una forma di pagamento valida, ma non ti verranno addebitati costi nei primi 30 giorni.

Ricorda però di annullare l’abbonamento prima della scadenza del periodo di prova, se non desideri continuare ad utilizzare il servizio, per evitare addebiti successivi.

A questo punto, potresti chiederti se esiste una soluzione completamente gratuita per seguire Monza-Genoa in streaming. Sfortunatamente, non ci sono opzioni legali e gratuite per seguire la Serie A in diretta. Le piattaforme che offrono lo streaming gratuito della Serie A sono spesso illegali e violano i diritti di trasmissione dei canali ufficiali.

Pertanto, è consigliabile utilizzare servizi legali come Sky Sport o DAZN per seguire Monza-Genoa oggi e goderti la partita senza preoccupazioni.