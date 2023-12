Turris, per gennaio ritorna la suggestione Andrea Silipo

Si avvicina il calciomercato invernale e per la Turri si aspetta una “rivoluzione degli scontenti”. Anche le parole del presidente Colantonio dopo il pareggio di sabato sera contro il Latina hanno confermato la linea annunciata qualche settimana fa. I corallini cercano la svolta e dunque chi “non crede” più al progetto Turris può lasciare la squadra a gennaio, per dare spazio a calciatori motivati ed utili alla causa. Dopo i rumors su Marcone e una possibile cessione di Giannone, i corallini mettono nell’obiettivo un vecchio pupillo.

Silipo-Turris, a gennaio si può fare

Andrea Silipo era già uno dei nomi forti quest’estate in casa Turris, creando una vicenda di mercato scatenata dall’indecisione del calciatore e del suo procuratore. Il calciatore con il suo entourage prima aveva deciso di accettare la Pro Vercelli (superando la concorrenza dei corallini), salvo poi ripensarci prima della firma aspettando un’ulteriore offerta dei corallini (mai arrivata). Per poi firmare dopo qualche settimana per il Monterosi a fine mercato.

Il calciatore è un bel profilo per Bruno Caneo. L’ex Palermo è un under e un’ottima carta da poter giocare a partita in corso per spaccare il match nella ripresa. Il nativo di Roma nella sua esperienza al Monterosi ha siglato 2 gol e 2 assist in 17 partite. Un buon rendimento guardando anche la crisi dei laziali in zona gol. I corallini nelle ultime settimane, secondo le indiscrezioni, hanno provato a parlare con l’agente del calciatore per capire le reali possibilità di un cambio casacca dell’esterno per questo gennaio ricevendo risposte positive. La palla dunque passa alla Turris che nelle prossime settimane ragionerà anche su questa suggestione per capire se sia il caso o meno di dare un’ulteriore spinta al reparto offensivo, che dopo un grande inizio si è spento. Attacco che solo con D’Auria è riuscito a dare una parvenza di continuità con 6 gol segnati, nonostante l’inizio di stagione da riserva del trio titolare.