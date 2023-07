Turris, paradosso Silipo: il calciatore rifiuta la Pro Vercelli ma i corallini hanno chiuso per Pavone

Continua il mercato in entrata della Turris, tra i tanti nomi e le tante trattative delle ultime settimane, era rimbalzato spesso il nome di Andrea Silipo come l’under designato sulla fascia offensiva. Trattativa che ha vissuto alti e bassi, con la Pro Vercelli che aveva vinto il testa a testa con i corallini ed era pronta a firmare con l’ex Juve Stabia. Contrattazione che però si è fermata poco prima delle firme, con l’attaccante che ha rifiutato la destinazione. Notizia che però lascia di stucco anche a Torre del Greco, che dopo aver perso il testa a testa con la squadra piemontese si è fiondata sull’ex Pavone, chiudendo anche la trattativa. Ragion per cui la Turris si ritrova con oramai un contratto firmato, senza poter ritornare su Silipo, obiettivo che era espressamente richiesto da Caneo.

Il paradosso Silipo con Pavone pronto a tornare alla Turris

Anche per motivi numerici uno esclude l’altro, salvo clamorosi colpi di scena l’arrivo di Silipo oramai è da scartare a priori. Uno dei motivi principali è legato all’arrivo di Fabian Pavone, ex Andria, con un passato alla Turris proprio di Caneo (2021/22). Il calciatore scuola Parma arriva dopo che la Turris sembrava aver perso la corsa per Silipo contro la Pro Vercelli. Troppa frenesia? Difficile da dire, perché nessuno si aspettava un “no” di Silipo ai piemontesi a trattativa praticamente chiusa. La Turris si è semplicemente tutelata, visto che gli ordini di Caneo sono stati chiari e la voglia è di avere la rosa pronta ben prima del campionato, per assimilare tutti gli schemi.

Rimane l’amaro in bocca? Sicuramente si, ripetiamo, salvo clamorosi dietrofront anche dei corallini, Silipo non sarà biancorosso. Un peccato, visto che il calciatore del Palermo era un under ottimo per la categoria, che quasi sicuramente poteva dire la sua nell’undici titolare, dando dunque anche aria al famoso “minutaggio”. Un dispiacere anche perché un calciatore come lui, poteva fare comodo al calcio targato Caneo, basato sulla fantasia e la velocità, proprio come le caratteristiche dell’attaccante scuola Roma.