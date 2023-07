Usati sicuri per la Turris: stretta finale per Esempio e Pavone

La Turris continua la sua ricerca sul mercato e per il prossimo allenatore Bruno Caneo potrebbero tornare due usati sicuri che rispondono ai nomi di Esempio e Pavone. I due calciatori tra questa settimana e la prossima saranno con tutta probabilità a Torre del Greco. Con il primo su tutti che torna ai corallini dopo aver abbattuto il muro delle 100 presenze quando era un under. Per il secondo la speranza è quella di rilanciarsi.

Esempio e Pavone riabbracciano Caneo alla Turris

Per Stefano Esempio nella scorsa estate è stato un addio tormentato con i corallini. Lasciato andare via a termine del contratto il calciatore dopo tante sirene di C si è accasato a stagione in corso all’Afragolese. Esperienza che è diventata un incubo dopo pochi mesi con la rottura del crociato in inverno. Il difensore gode della stima dei tifosi corallini che l’hanno visto crescere e farsi le ossa a Torre del Greco superando il muro delle 100 presenze. Unico neo è che il calciatore non è più under come nella precedente avventura corallina, un problema di non poco conto visto i paletti messi dalla società di Colantonio per questa stagione.

Oltre Esempio è ad un passo il ritorno di Fabian Pavone. L’ala attualmente al Parma dopo aver giocato l’ultima stagione all’Andria è pronto a riabbracciare Bruno Caneo alla Turris. Il talentino di Atri spera di ritornare ai livelli espressi a Torre del Greco una stagione fa. Dove negli occhi dei tifosi ci sono ancora il gol decisivo contro la Virtus Francavilla ma soprattutto la rovesciata nel 3-0 rifilato al Palermo nel novembre del 2021. Per lui quest’anno c’è stata una sfortunata parentesi all’Andria chiusa con 26 presenze senza mai trovare la via del gol o dell’assist. Urge dunque all’esterno una stagione totalmente diversa anche e soprattutto per il continuo della sua carriera.