Calciatore morto dopo essere stato colpito da un fulmine in campo: non c’erano ambulanze

Un calciatore di 21 anni è morto dopo essere stato colpito in testa da un fulmine mentre era in campo, senza avere neanche la possibilità di essere soccorso poiché non vi era nessuna ambulanza. È assurdo quanto successo durante una partita giocata a Santo Antonio da Platina, nello stato di Paranà in Brasile: si giocava la partita tra Unidos de Santo Antonio da Platina e l’Uniao Japirense, valida per Copa Regional de Futebol Amador, quando il calciatore Caio Henrique è stato colpito alla testa dal fulmine.

Calciatore morto dopo essere stato colpito da un fulmine in campo

La partita era al secondo tempo: si giocava allo stadio Eleuterio da Silva. Grazie ad un video girato da uno degli spettatori, negli attimi immediatamente dopo il fatto, si vede che pioveva davvero forte. Ad essere colpito non è stato soltanto Caio Henrique, ma anche altri sei calciatori che sono stati soccorsi a braccia. Non vi era alcuna ambulanza.

🇧🇷 UN RAYO MATÓ A UN FUTBOLISTA EN PLENO PARTIDO 📌La víctima fatal, Caio Henrique, tenía 21 años. Hubo otros cinco heridos y uno de ellos está grave. Fue en un partido por un torneo amateur: no había ambulancias.

Non vi erano ambulanze presso il campo

I giocatori sono stati soccorsi e portati in ospedale, dove però ha perso la vita Caio Henrique, l’unico colpito in pieno dal fulmine. Marcos Noveli Ferreira, direttore comunale dello sport di Santo Antonio da Platina, ha affermato: “Pioveva forte, ma il campo offriva le condizioni per giocare. Si è fatto molto buio, poi il fulmine, la tragedia e il cielo che è tornato a schiarirsi. Abbiamo visto un fulmine abbattersi in campo, c’erano diversi giocatori nei pressi e il fulmine ne ha colpito solo uno. Sono caduti tutti, alcuni si sono alzati e altri si sono accasciati”.

Poiché non vi era alcuna ambulanza, trattandosi di una partita amatoriale, i giocatori sono stati portati in ospedale in auto. I soccorsi, contattati, sono stati molto veloci portando sul posto tre ambulanze in 5 minuti, ma nel frattempo data la violenza del fenomeno i calciatori erano stati già caricati nelle vetture private.