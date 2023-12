La Turris ha un nuovo main sponsor: ufficiale l’accordo con la Moby

Si aggiunge un nuovo sponsor in casa Turris, che diventerà quello principale per tutto il prosieguo della stgione. Infatti in mattinata è stato ufficializzata la sponsorizzazione tra il club corallino e la Moby S.P.A. Una delle maggiori compagnie navali in Italia, leader della navigazione nel Mar Mediterraneo con a capo il gruppo Onorato Armatori. L’azienda è già sponsor di altre squadre di calcio, tra cui il Cagliari, che ha il logo della compagnia anche sulla propria maglia.

Turris-Moby S.P.A, al via la collaborazione

In mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale, dopo i primi rumors che circolavano già ieri sera. La Moby S.P.A. entra nella famiglia corallina in veste di main sponsor, ragion per cui il logo dell’azienda leader dei trasporti in Italia sarà presente anche sulle maglie dei corallini. Da capire solamente se davanti (come nel Cagliari), oppure sarà aggiunto sotto il numero dei calciatori.

Questo è invece il comunicato pubblicato dalla Turris in merito: “La S.S. Turris Calcio è lieta di annunciare che la Moby S.p.A sarà il nostro nuovo main sponsor. Moby è la compagnia di navigazione leader in Italia per il trasporto di auto e passeggeri verso le più belle isole del Mediterraneo, Sardegna, Corsica, Isola d’Elba e Sicilia. Moby offre i migliori servizi di bordo e, con il logo Tirrenia, collega Napoli e Palermo in entrambe le direzioni per 365 giorni l’anno. L’azienda marittima del gruppo Onorato Armatori sarà presente sulle nostre da maglie gara”.

Sponsor che esordirà dunque questo fine settimana, quando la Turris sarà chiamata allo scontro diretto in zona salvezza contro il Monterosi fanalino di coda del girone C. I corallini arrivano da tre pareggi di fila e cercano la vittoria che manca da metà ottobre, quando si imposero per 3-2 sul campo del Potenza. Una vittoria che servirebbe soprattutto per il morale e per recuperare punti sulle rivali che ogni settimana stanno vincendo e risalendo dalla zona rossa.