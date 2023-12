Serie C, la classifica delle multe nel girone C: Turris al nono posto, in testa il Taranto

Argomento di discussione sempre molto interessante è quello delle multe comminate alle società si Serie C. Nel girone C quest’anno si sta toccando ogni record, grazie anche alle tante tifoserie ‘calde’ che hanno sempre contraddistinto il raggruppamento meridionale. Complice anche un “pugno più duro” del giudice sportivo, questo dato rispetto lo scorso anno è aumentato drasticamente. Infatti ad inizio dicembre (con ancora tutto un girone di ritorno da giocare e due gare di quello d’andata) si è toccata già quota 90 mila euro complessivi.

La classifica delle multe per i club del girone C, Taranto e Casertana in testa, Turris in top ten

In testa a questa classifica c’è il Taranto con quasi 13 mila euro di sanzioni pagate. Al secondo posto invece la Casertana (12.5 mila euro di multe) che paga in particolare i disordini avvenuti nella sfida contro il Foggia, che segue a ruota a 9 mila. La prima campana dopo i falchetti è l’Avellino che è al sesto posto con 6.1 mila euro, seguito dalla Juve Stabia ferma a 4.5 mila. Al nono posto la Turris con 3.900 euro, chiude la top ten il Benevento con 3000. Le altre due campane, Giugliano e Sorrento sono nella parte bassa con 2000 e 1300 euro di multe totali. Questa è classifica completa:

1) 12.900 Taranto

2) 11.200 Casertana

3) 9.500 Foggia

4) 9.100 Catania

5) 7.050 Brindisi

6) 6.100 Avellino

7) 4.550 Juve Stabia

8) 4.400 ACR Messina

9) 3.900 Turris

10) 3.200 Benevento

11) 3.200 V. Francavilla

12) 2.900 Crotone

13) 2.800 Potenza

14) 2.700 A. Cerignola

15) 2.700 Monopoli

16) 2.000 Giugliano

17) 1.300 Sorrento

18) 500 Latina

19) 400 Picerno

20) 150 Monterosi

Singolare l’episodio del fanalino di coda Monterosi con soli 150 euro di multa in quindici giornate, arrivata solo nell’ultimo weekend di partite per colpa di un suo tesserato che ha fatto ritardare l’ingresso in campo di pochi minuti (questa è la versione scritta nel documento ufficiale pubblicato dal Giudice Sportivo). Valori nel complesso tutti molto alti e con un intero girone di ritorno da giocare. Verosimilmente i numeri a fine stagione saranno raddoppiati, andando probabilimente a segnare un record storico.