Roma-Napoli, dove vederla in tv e live streaming gratis

Il 23 dicembre si terrà uno dei match più attesi del campionato di Serie A, ovvero la partita tra Roma e Napoli. Sei appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno un minuto di questa sfida emozionante? Non preoccuparti, ci sono diverse opzioni disponibili per vedere la partita in TV o in streaming, gratuitamente o tramite l’abbonamento a piattaforme come DAZN.

Per coloro che desiderano seguire il match comodamente dal proprio salotto, la scelta più tradizionale è quella di sintonizzarsi su una rete televisiva che trasmette le partite di Serie A. In Italia, le due principali emittenti che offrono questo servizio sono Sky e DAZN. Tuttavia, per vedere il match di Serie A incluso in questa giornata, non sarà necessario un abbonamento a pagamento.

Infatti, in Italia è prevista la cosiddetta “partita in chiaro”, ovvero una partita di Serie A che può essere trasmessa su una rete televisiva gratuita. Questa serie di trasmissioni gratuite è stata istituita con l’obiettivo di consentire a un pubblico più ampio di seguire il campionato di calcio italiano senza alcun costo aggiuntivo. Quindi, esiste la possibilità che Roma-Napoli venga trasmessa su una rete televisiva gratuita come ad esempio Rai o Mediaset.

In alternativa, oltre alla televisione tradizionale, è possibile seguire la partita in streaming gratuitamente attraverso piattaforme digitali. Ad esempio, diversi siti web, quali LinkSport e SportWeb hanno il permesso dalla Lega Serie A di trasmettere le partite in diretta streaming. Basta collegarsi a uno di questi siti poco prima dell’inizio del match per fruire della visione senza costi aggiuntivi.

Se invece sei un abbonato a DAZN, puoi usufruire del loro servizio di streaming per guardare la partita comodamente dal tuo dispositivo preferito. DAZN offre numerosi contenuti legati al calcio, inclusi tutti i match di Serie A. È necessario un abbonamento a pagamento per accedere a DAZN, ma ricorda che il primo mese di prova è gratuito, quindi potresti approfittarne se non hai ancora avuto modo di provare il servizio.

In conclusione, se non vuoi perderti la partita di Serie A tra Roma e Napoli in programma il 23 dicembre, hai diverse opzioni per seguirla in TV o in streaming, sia gratuitamente tramite le reti televisive tradizionali, sia tramite piattaforme digitali come DAZN. Scegli l’opzione più adatta alle tue esigenze e goditi lo spettacolo del calcio italiano.