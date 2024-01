Danilo D’Ambrosio con sua moglie Enza De Cristofaro: sono entrambi napoletani

È salita alla ribalta nelle ultime ore Enza De Cristofaro, napoletanissima moglie del calciatore del Monza Danilo D’Ambrosio. Il difensore, accostato agli azzurri, era stato infatti bersaglio di una serie di fake news che riportavano il categorico rifiuto da parte dell’ex Inter nei confronti di un eventuale trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Vista l’insistenza delle notizie infondate, è intervenuta a gamba tesa proprio la moglie Enza, che con una serie di post e storie ci ha tenuto a precisare come suo marito, napoletano come la moglie, sia legatissimo alla propria città d’origine, e che non si sarebbe mai permesso di offenderla o mancarle di rispetto.

Queste le parole pubblicate su Instagram: “Danilo è nato a Napoli, così come i suoi figli. Ha sempre amato e rispettato la sua città e i suoi compaesani. Diffidiamo chiunque dal pubblicare articoli con titoli clickbait in merito alla sua persona. Procederemo per vie legali”.

Chi è Enza De Cristofaro, la moglie di D’Ambrosio che l’ha difeso da fake news anti Napoli

Enza De Cristofaro è originaria di Napoli, così come Danilo D’Ambrosio. Ha seguito la carriera del marito in ogni città in cui ha giocato, e i due sono convolati a nozze il 31 maggio del 2016.

Qualche mese prima, Danilo le aveva fatto la proposta di matrimonio all’esterno del Duomo di Milano con un flash mob. I due hanno due figli, Leonardo e Ludovico, entrambi nati a Napoli. Enza è molto attiva su Instagram, dove attualmente vanta 147mila followers.