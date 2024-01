Il Calcio Napoli si appresta a vivere un 2024 molto intenso. L’anno non è iniziato nei modi migliori con la netta sconfitta di Torino per 3-0 che ha generato solamente ulteriori scompensi e malumori. Gli azzurri infatti si trovano al nono posto a -5 dalla zona Champions League, dove l’ultimo posto utile è occupato attualmente dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dubbi per il Napoli anche su Walter Mazzarri, dove varie voci nel post partita di domenica lo davano lontano dalla panchina azzurra con effetto immediato. Sul caso si è espresso anche Fabio Cannavaro che ha poi commentato le voci di un suo approdo sulla panchina dei campioni d’Italia.

Cannavaro si propone al Napoli, le parole dell’ex difensore Pallone d’Oro

In mattinata, l’ex difensore centrale si è aperto ai microfoni di TuttoSport, dove ha voluto rispondere alle varie domande che lo vedono come successore di Mazzarri sulla panchina del Napoli: “Io profeta in patria? Sarebbe anche ora, eh! Mi pare il caso, io sono pronto. Ma a decidere è il presidente e onestamente non mi sono arrivati messaggi o telefonate in tal senso. L’unico contatto reale e concreto è stato con i turchi del Besiktas. Alla fine però, proprio qualche giorno fa, hanno optato su un’altra scelta preferendo Fernando Santos, lo storico ex ct del Portogallo”.

L’ex allenatore del Benevento ha poi fatto il punto sulle tante scelte degli azzurri fatte quest’estate: “Al Napoli la situazione è molto difficile ed è noto a tutti: il dopo Spalletti, tecnico straordinariamente meticoloso, non ha funzionato. E sono pesate anche le ulteriori partenze del coreano Kim e di Cristiano Giuntoli arrivate quest’estate. Ventidue punti in meno rispetto a un anno fa sono un’enormità, i tifosi sono giustamente arrabbiati, ci si aspettava una stagione completamente diversa”.