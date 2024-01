La FA Cup è una delle competizioni calcistiche più prestigiose in Inghilterra, in cui squadre di diverse divisioni si sfidano per ottenere il trofeo. La partita di FA Cup tra Bristol City e West Ham United è programmata per oggi, 16 gennaio 2024.

Se sei un appassionato di calcio e vuoi seguire questa partita emozionante, hai diverse opzioni per guardarla in TV o tramite lo streaming online, incluso il servizio di streaming DAZN.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, i diritti di trasmissione dei match di FA Cup in Italia sono detenuti dal canale satellitare Sky Sport. Quindi, se sei abbonato a Sky Sport, potrai seguire la partita sulla loro piattaforma. Di solito, questi canali offrono anche la possibilità di rivedere le partite su richiesta, quindi se non puoi guardarla in diretta, potrai recuperarla successivamente.

Dove vedere Bristol City-West Ham in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che preferiscono seguire la partita tramite lo streaming online, il servizio di streaming sportivo DAZN offre una vasta gamma di eventi calcistici, inclusa la FA Cup. DAZN ha acquisito i diritti di trasmissione per diverse competizioni sportive, inclusa la FA Cup, quindi potrai guardare la partita tra Bristol City e West Ham United in streaming sul loro sito web o tramite l’app DAZN disponibile per dispositivi mobili.

Per accedere a DAZN, dovrai essere abbonato al servizio. DAZN offre un periodo di prova gratuito per i nuovi utenti, quindi se non sei ancora abbonato, potresti approfittare di questa offerta per vedere la partita senza costi aggiuntivi.

Inoltre, tieni presente che ci potrebbero essere altri siti o piattaforme di streaming disponibili che trasmetteranno anche la partita in modo gratuito. Tuttavia, è importante prestare attenzione poiché alcuni di questi siti potrebbero violare i diritti di trasmissione e potresti incorrere in problemi legali. È sempre meglio affidarsi a fonti legali e sicure come DAZN o i canali ufficiali per guardare le partite.

Quindi, se hai l’abbonamento a Sky Sport o se vuoi approfittare del periodo di prova gratuito di DAZN, avrai la possibilità di seguire la partita di FA Cup tra Bristol City e West Ham United oggi, 16 gennaio 2024. Che vinca il migliore!