Oggi, 20 gennaio 2024, gli appassionati di calcio avranno l’opportunità di seguire la partita di Serie B tra Palermo e Modena. Entrambe le squadre sono sempre state considerate grandi protagonisti del calcio italiano, e la sfida promette di essere avvincente.

Se siete tra coloro che non vogliono perdere neanche un minuto di questa partita, siete nel posto giusto. Vediamo insieme dove potrete seguire la diretta di Palermo-Modena in TV e streaming, anche gratis.

Per quanto riguarda la visione in TV, gli abbonati a Sky Sport potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport Serie B per guardare la partita in diretta. Questo canale è disponibile tramite abbonamento e offre una copertura completa delle partite di Serie B.

Per gli abbonati Sky che preferiscono seguire la partita in streaming, è possibile utilizzare il servizio Sky Go. Sky Go consente di guardare i programmi Sky, comprese le partite di calcio, su dispositivi come smartphone, tablet e computer. È sufficiente scaricare l’applicazione Sky Go e accedere con le proprie credenziali di accesso.

Dove vedere Palermo-Modena in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se invece non disponete di un abbonamento a Sky Sport, ci sono alcune alternative gratuite per seguire la partita in streaming. Una di queste è DAZN, una piattaforma di streaming sportiva che offre una vasta gamma di eventi sportivi, tra cui la Serie B. DAZN offre un periodo di prova gratuito e successivamente richiede una sottoscrizione mensile.

In alternativa, potrete considerare l’utilizzo di servizi di streaming gratuiti come RaiPlay o Mediaset Play. Queste piattaforme consentono di guardare alcuni eventi sportivi in diretta, incluso il calcio italiano. Tuttavia, potrebbe essere necessario creare un account gratuito per accedere a questi servizi.

In conclusione, la partita di Serie B tra Palermo e Modena potrà essere seguita in TV su Sky Sport Serie B o in streaming su Sky Go, DAZN, RaiPlay o Mediaset Play. Scegliete l’opzione che più si adatta alle vostre preferenze e godetevi lo spettacolo calcistico. Buona visione!