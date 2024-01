DAZN sblocca la modalità free: l’elenco delle partite visibili gratis e come accedere

Dopo il lancio di successo in Germania, DAZN annuncia la possibilità di fruire gratuitamente di una selezione di contenuti in app. La nuova modalità introdotta a livello globale, e ora anche in Italia, offre per la prima volta a tutti i fan l’accesso, senza la sottoscrizione di un abbonamento, a selezionati contenuti ed eventi sportivi premium, live e on demand, nonché ai prodotti e servizi integrati di DAZN, tra cui notizie, statistiche, pronostici, merchandise e ticketing.

DAZN sblocca la modalità free con accesso a una selezione di contenuti in app gratis senza abbonamento

Dagli highlights, ai format originali on demand fino a una selezione di partite di calcio in diretta come LALIGA EA Sports, Liga Portugal Betclic e l’Emirates FA Cup e spazio anche per il multisport con la CEV Champions League di Volley maschile e femminile.

Il primo match visibile in modalità free in Italia sarà la sfida di FA CUP tra Tottenham e Manchester City in programma venerdì 26 di gennaio, successivamente in app anche le tre amichevoli della Riyadh Season Cup, tra cui l’attesissimo incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo, con cui DAZN fa il suo debutto in modalità free a livello globale.

Grande attenzione anche per le competizioni femminili con i match della UEFA Women’s Champions League e Serie A eBay femminile: rendere i campionati femminili il più possibile accessibili, favorendone la visibilità e supportandone la crescita in termini di audience è sempre di più obiettivo centrale della strategia di DAZN in Italia e a livello globale.

Con oltre 3,5 miliardi di appassionati di sport presenti in tutto il mondo, l’ambizione di DAZN è quella di creare la più grande comunità online in cui tifosi occasionali e super appassionati possano scoprire più sport e vivere esperienze più ricche scegliendo una modalità premium o free.

Il lancio di alcuni contenuti free rappresenta un’altra tappa strategica di DAZN verso la trasformazione in una più ampia piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di sport: “La nostra visione è di portare l’esperienza sportiva più innovativa al maggior numero di tifosi possibile a livello globale e il lancio della modalità free è un altro passo che va in questa direzione. Offrendo la migliore proposta per i detentori dei diritti e la migliore app per i fan, stiamo lavorando per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati in un ecosistema completo e interattivo che possa regalare tutte le emozioni del grande sport”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.

Di seguito i primi eventi sportivi visibili in modalità free su DAZN:

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile)

Lunedí 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports)

Giovedì 1 febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

La selezione di contenuti live e on demand fruibili in modalità gratuita in app viene di volta in volta effettuata in base alle scelte commerciali di DAZN e agli accordi vigenti con i detentori di diritti.