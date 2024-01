VIDEO/ Arbitro attacca il sistema degli arbitri, gravi anomalie: “Così falsano i campionati”

Un arbitro di Serie A in attività ha deciso di denunciare a Le Iene delle gravi anomalie del sistema arbitrale italiano. Il fischietto parla di errori, commessi dagli arbitri in campo ma soprattutto da quelli al VAR, che prendono delle decisioni manifestamente assurde e sbagliate senza venire tra l’altro valutati in maniera negativa. Ricordiamo infatti che è in vigore un sistema di valutazione degli arbitri dal quale dipende la carriera di questi ultimi: dei punteggi bassi determinano fondamentalmente l’arresto della carriera, mentre quelli alti non solo il prosieguo, ma anche l’opportunità di arbitrali ad alti livelli.

Arbitro di Serie A denuncia anomalie del sistema a Le Iene

Nel servizio di Le Iene, realizzato da Filippo Roma, l’arbitro (che ha chiesto l’anonimato per non incorrere in sanzioni, visto che è in attività) si chiede come mai si siano verificati errori clamorosi nonostante la presenza del VAR: la gomitata di Bastoni, la manata di Gatti a Djuric, il fallo di mano di Pulisic prima del gol del Milan contro il Genoa e tanto altro.

L’arbitro: “Si possono falsare i campionati”

L’arbitro evidenzia che a maggio vi sarà l’elezione dei vertici della classe arbitrale, e come gli arbitri penalizzati nelle valutazioni siano quelli ritenuti lontani da chi attualmente è proprio ai vertici. Una lotta intestina insomma, che però “a lungo andare può falsare i campionati” – sostiene l’arbitro.

Risultati influenzati e telespettatori ingannati

Altro fattore da far notare è la decisione di mandare in onda i frame del VAR che sono più congeniali alle decisioni prese in sala. Vi è ad esempio l’episodio del fuorigioco di Rabiot su passaggio di Vlahovic in Juventus-Roma: è stata mostrata in tv la posizione del centrocampista bianconero in occasione del momento iniziale del tocco del compagno, e non il momento in cui la palla si sgancia dal piede, quando ormai Rabiot era oltre la linea difensiva. Risultato: convalidato un gol irregolare e telespettatori ingannati. Quella partita poi finì proprio 1 a 0 per la Juventus.