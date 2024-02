Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti la sfida tra l’Inter e la Salernitana di Serie A, sei nel posto giusto. In questo articolo ti diremo dove poter vedere la partita in TV e in streaming, anche sulla piattaforma di DAZN e Sky Sport, in programma oggi, 16 febbraio 2024.

L’incontro tra l’Inter e la Salernitana si terrà presso lo stadio Giuseppe Meazza, a Milano, e la partita avrà inizio alle ore 20:45.

Per quanto riguarda la visione in TV, potrai seguire l’evento in diretta su Sky Sport Serie A, canale 202 del tuo decoder Sky. Sky Sport è un canale a pagamento, quindi avrai bisogno di un abbonamento attivo per poter accedere alla programmazione.

Se non hai un abbonamento a Sky Sport, ti consigliamo di dare un’occhiata a DAZN. DAZN è una piattaforma di streaming sportivo che trasmette molti eventi calcistici, incluso il campionato di Serie A. Offre una vasta gamma di contenuti sportivi, con trasmissioni in diretta e on-demand.

Dove vedere Inter-Salernitana in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per vedere la partita Inter-Salernitana su DAZN, dovrai registrarti e sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale. Una volta effettuata la registrazione, potrai accedere a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, compresa la diretta della partita.

Ricorda che sia Sky Sport che DAZN offrono un’ampia copertura del calcio italiano e internazionale, permettendoti di seguire altre partite e competizioni del tuo interesse.

Inoltre, se preferisci un’opzione gratuita, potresti cercare siti di streaming online. Tuttavia, ti consigliamo di fare attenzione in quanto molti di questi siti possono violare i diritti d’autore e non offrire una qualità di visione adeguata. Potrebbero anche essere illegali, quindi è meglio optare per una soluzione legale come Sky Sport o DAZN.

In conclusione, se desideri vedere la partita tra l’Inter e la Salernitana in tv o in streaming, avrai bisogno di un abbonamento a Sky Sport o DAZN. Entrambe le piattaforme offrono una vasta copertura del calcio e ti permettono di goderti la partita comodamente da casa tua. Buona visione!