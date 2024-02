La Serie B è uno dei campionati di calcio più seguiti in Italia, e ogni weekend offre grandi emozioni ai tifosi di tutto il Paese. In questa giornata, tra le tante sfide in programma, si disputerà un interessante match tra Palermo e Como. Se sei un appassionato di calcio e vorresti sapere come seguire questa partita comodamente da casa, sei nel posto giusto. In questo articolo ti spiegheremo dove vedere Palermo-Como in TV e streaming gratis anche su DAZN o Sky Sport, in programma oggi 17 febbraio 2024.

La partita Palermo-Como si giocherà alle ore 15:00 di oggi, presso lo Stadio Renzo Barbera, casa della squadra siciliana. Entrambe le formazioni si stanno battendo per raggiungere il traguardo della promozione in Serie A, quindi sarà sicuramente una partita avvincente da seguire.

Dove vedere Palermo-Como in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrai seguirla gratuitamente se sei un nuovo abbonato. DAZN è una piattaforma di streaming sportivo che offre un’ampia copertura di competizioni calcistiche, tra cui Serie A, Serie B, La Liga, Premier League e molti altri campionati internazionali.

Se invece sei un abbonato Sky Sport, potrai seguire la partita Palermo-Como tramite il servizio Sky Go, che ti permette di vedere i contenuti del pacchetto Sky anche su dispositivi mobili come smartphone, tablet o smart TV. In questo caso, la partita sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie B.

Per chi non è abbonato a DAZN o Sky Sport, esiste comunque la possibilità di vedere la partita in streaming gratuitamente, grazie a diverse piattaforme che offrono la visione gratuita di eventi sportivi. Si tratta di siti di streaming illegali, quindi consigliamo di fare attenzione e di utilizzare solo piattaforme legali per seguire le partite.

Anche sui social network potrai trovare alcune pagine o gruppi che trasmettono la partita in diretta, ma anche in questi casi è importante verificare la loro legalità e affidabilità, per evitare possibili problemi durante la visione.

In conclusione, se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti la partita Palermo-Como di Serie B, avrai diverse opzioni per seguirla comodamente da casa. Potrai scegliere tra DAZN, Sky Sport o piattaforme di streaming gratuite, ma ricorda sempre di utilizzare piattaforme legali per evitare problemi durante la visione.