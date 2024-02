La partita Trento-Pergolettese di Serie C in programma oggi, 18 febbraio 2024, sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming. Per i tifosi che non potranno essere presenti allo stadio, è possibile seguire il match comodamente da casa o in mobilità.

La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport, il canale dedicato allo sport del gruppo Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport per seguire l’incontro in diretta e godersi l’emozione del campionato di Serie C.

Dove vedere Trento-Pergolettese in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, per coloro che non dispongono dell’abbonamento a Sky Sport, c’è la possibilità di guardare la partita in streaming gratuito su DAZN. DAZN offre la possibilità di vedere numerosi eventi sportivi in diretta, tra cui anche le partite di Serie C. Basta registrarsi sul sito ufficiale e usufruire della prova gratuita per poter accedere alla visione dell’incontro tra Trento e Pergolettese.

In entrambi i casi, sia su Sky Sport che su DAZN, sarà possibile seguire il match in alta definizione e con un commento in italiano che renderà l’esperienza ancora più coinvolgente per i tifosi.

Quindi, per tutti coloro che non vogliono perdersi neanche un minuto di gioco e tifare per la propria squadra del cuore, basta sintonizzarsi su Sky Sport o accedere a DAZN per godersi questa emozionante sfida di Serie C tra Trento e Pergolettese. Che vinca il migliore!

