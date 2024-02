Il big match tra Catania e Juve Stabia, valido per la Serie C, si terrà oggi, 18 febbraio 2024, e gli appassionati di calcio non possono assolutamente perderselo. Se non potete essere presenti allo stadio, ecco dove potete seguire la partita in tv e in streaming gratuitamente.

Per vedere la partita in chiaro, potete sintonizzarvi su Rai Sport, che trasmetterà in diretta l’incontro tra Catania e Juve Stabia. In alternativa, potete anche optare per la visione tramite la piattaforma gratuita Mediaset Play, che offre la possibilità di seguire le partite in streaming.

Se siete abbonati a Sky Sport, potete guardare la partita in diretta sul canale dedicato alla Serie C. In alternativa, se siete abbonati a DAZN, potete usufruire del servizio di streaming per seguire la partita comodamente dal vostro dispositivo preferito.

Dove vedere Catania-Juve Stabia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, vi ricordiamo che molte emittenti locali potrebbero trasmettere la partita in diretta, quindi vi consigliamo di consultare la guida tv per verificare se la vostra emittente di riferimento trasmetterà l’incontro tra Catania e Juve Stabia.

Non vi resta che prepararvi per una giornata all’insegna del calcio e godervi questo emozionante match tra due squadre ambiziose. Buona visione!

Il meglio del calcio è solo su Sky Sport, Dazn, e Sportitalia!