“Non giochiamo di venerdì 17, spostateci al sabato”: sarebbe questo per grandi linee il contenuto della richiesta mossa dal Calcio Napoli alla Lega Serie A, dopo l’anticipo della partita contro la Fiorentina fissata proprio per il giorno più funesto secondo le antiche leggende scaramantiche.

Napoli-Fiorentina anticipata a venerdì 17: “De Laurentiis ha chiesto il rinvio per scaramanzia”

Il retroscena, che sarebbe clamoroso, è stato svelato dal quotidiano La Repubblica: Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto agli organi federali di spostare Napoli-Fiorentina, anticipo del venerdì (17 maggio 2024) alle ore 20,45 in programma allo stadio Diego Armando Maradona, al giorno dopo.

Se il ricorso verrà accolto, il match si disputerà sabato 18 maggio alle ore 18: uno slittamento che farebbe giurisprudenza. Venerdì 17, nelle credenze popolari, è infatti indicato come il giorno più sfortunato, e quando capita in calendario meglio evitare qualsiasi tipo di appuntamento importante.

Per gli azzurri, quello contro i viola (altro colore negativo per la scaramanzia) sarà un appuntamento fondamentale per conquistare l’accesso alla prossima UEFA Conference League, e ADL sembra voler proprio evitare qualsiasi tipo di influenza negativa, razionale o non che sia.

Anticipi e posticipi trentasettesima giornata di Serie A: il programma completo (tra parentesi dove vedere i match in tv).

Fiorentina, Napoli, venerdì 17, ore 20:45 (Dazn)

Lecce-Atalanta, sabato 18, ore 18 (Dazn-Sky)

Torino-Milan, sabato 18, ore 20:45 (Dazn-Sky)

Sassuolo-Cagliari, domenica 19, ore 12:30 (Dazn-Sky)

Monza-Frosinone, domenica 19, ore 15 (Dazn)

Udinese-Empoli, domenica 19, ore 15 (Dazn)

Inter-Lazio, domenica 19, ore 18 (Dazn)

Roma-Genoa, domenica 19, ore 20:45 (Dazn)

Salernitana-Verona, lunedì 20, ore 18:30 (Dazn)

Bologna-Juventus, lunedì 20, ore 20:45, (Dazn)