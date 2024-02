Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena una sfida epocale, tra il Napoli ed il Barcellona, valida per gli ottavi di finale di andata della UEFA Champions League. I campioni d’Italia in carica si presentano alla partita con addosso ancora le scorie del doloroso esonero di Walter Mazzarri, arrivato solamente nella tarda serata di lunedì 19 febbraio, a meno di quarantotto ore dalla sfida contro i blaugrana.

Al suo posto, il commissario tecnico della Slovacchia Francesco Calzona, già vice allenatore di Maurizio Sarri e collaboratore tecnico di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio.

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni

Napoli: Meret; Østigård, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Lobotka, Mazzocchi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Barcellona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, João Cancelo; De Jong, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Pedri

Indisponibili: Balde (strappo muscolare), Gavi (ginocchio), Alonso (schiena), Ferran Torres (bicipite femorale)

In dubbio: João Félix (caviglia)

Il calendario degli ottavi di finale di UEFA Champions League

Andata

Paris Saint Germain-Real Sociedad 2-0 (Mbappe, Barcola)

Lazio-Bayern Monaco 1-0 (Immobile rig.)

FC Copenhagen-Manchester City 1-3 (De Bruyne, Mattsson, Silva, Foden)

Lipsia-Real Madrid 0-1 (Diaz)

PSV-Borussia Dortmund 20 febbraio 2024

Inter-Atletico Madrid 20 febbraio 2024

Napoli-Barcellona 21 febbraio 2024

Porto-Arsenal 21 febbraio 2024

Ritorno

Real Sociedad-Paris Saint Germain 5 marzo 2024

Bayern Monaco-Lazio 5 marzo 2024

Manchester City-FC Copenhagen 6 marzo 2024

Real Madrid-Lipsia 6 marzo 2024

Borussia Dortmund-PSV 13 marzo 2024

Atletico Madrid-Inter 13 marzo 2024

Barcellona-Napoli 12 marzo 2024

Arsenal-Porto 12 marzo 2024