Porto – Arsenal è una delle partite più attese degli ottavi di finale di UEFA Champions League, in programma oggi 21 febbraio 2024. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno un minuto di questa sfida, sei nel posto giusto.

Il match tra Porto e Arsenal sarà trasmesso in streaming gratuito su diverse piattaforme, tra cui Sky Sport, Amazon Prime e Mediaset.

Su Sky Sport potrai seguire la partita in diretta su Sky Go, la piattaforma di streaming della pay TV italiana. Se sei abbonato a Sky Sport, potrai accedere alla diretta del match comodamente dal tuo computer, smartphone o tablet.

Dove vedere Porto-Arsenal in streaming e tv gratis, cronaca, live

Anche Amazon Prime offrirà la possibilità di guardare Porto – Arsenal in streaming gratuito per tutti gli abbonati al servizio di Amazon Prime Video. Basta accedere all’applicazione e cercare la partita tra gli eventi sportivi disponibili in diretta.

Infine, Mediaset trasmetterà la partita in chiaro su uno dei propri canali televisivi, permettendo a tutti gli spettatori di seguire la sfida senza dover pagare nessun abbonamento. Se non sei in casa, potrai comunque vedere il match in streaming su Mediaset Play, il servizio online dell’emittente televisiva.

Non perdere l’occasione di seguire Porto – Arsenal di UEFA Champions League, una partita che promette spettacolo e emozioni, e approfitta delle diverse modalità di streaming offerte da Sky Sport, Amazon Prime e Mediaset per non perderti nemmeno un minuto di gioco. Buona visione!