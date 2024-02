Bodo/Glimt-Ajax in diretta streaming gratuito su Sky Sport e DAZN

Oggi, venerdì 22 febbraio 2024, si terrà la partita tra Bodo/Glimt e Ajax, valida per la UEFA Europa Conference League. La gara si svolgerà presso lo stadio Aspmyra, sede del Bodo/Glimt, con fischio d’inizio previsto per le ore 20:00.

Per tutti gli appassionati di calcio che non potranno essere presenti allo stadio per seguire l’incontro dal vivo, è possibile usufruire della diretta streaming della partita. Sky Sport e DAZN offrono la possibilità di guardare la partita in streaming gratuitamente, per tutti coloro che possiedono un abbonamento attivo ai due servizi.

Per poter vedere la partita in streaming su Sky Sport, basterà accedere all’applicazione ufficiale del servizio utilizzando le credenziali del proprio abbonamento. Lo stesso procedimento dovrà essere seguito per chi desidera seguire l’incontro su DAZN.

Dove vedere Bodo/Glimt-Ajax in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, la partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, disponibile sui canali Sky e anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go.

Si tratta di un match molto atteso, che vedrà protagonisti due squadre di alto livello europeo. Il Bodo/Glimt cercherà di difendere il proprio terreno di gioco contro l’Ajax, squadra olandese con un passato glorioso nelle competizioni internazionali.

Non perdete l’occasione di seguire questa emozionante partita, con la comodità di poterla guardare in streaming gratuito su Sky Sport e DAZN. Preparatevi a tifare per la vostra squadra preferita e godetevi lo spettacolo del calcio europeo di alto livello. Buona visione!