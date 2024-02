La partita Recanatese-Vis Pesaro, valida per il campionato di Serie C, è in programma oggi 24 febbraio 2024 e verrà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming gratuito, anche su Sky Sport.

I tifosi e gli appassionati di calcio potranno seguire l’importante incontro tra le due squadre direttamente dai propri schermi, senza dover per forza recarsi allo stadio.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa su Sky Sport, canale che dedica ampio spazio al calcio italiano e internazionale. Gli abbonati potranno godersi lo spettacolo comodamente da casa, o in alternativa potranno usufruire del servizio di streaming offerto da Sky Go, che consente di vedere le partite in diretta anche da dispositivi mobili come smartphone, tablet e computer.

Dove vedere Recanatese-Vis Pesaro in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che non sono abbonati a Sky ma desiderano comunque seguire la partita, è possibile usufruire di servizi di streaming gratuiti come Mediaset Play, che generalmente trasmette le partite più importanti della Serie C in diretta.

Non resta che prendere comodamente posto sul divano e prepararsi a tifare per la propria squadra del cuore in questo importante incontro di campionato!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.