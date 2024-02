La Serie C è sempre fonte di grandi emozioni e per gli appassionati del calcio italiano non c’è niente di meglio che seguire le partite in diretta. E oggi, 24 febbraio 2024, c’è una partita molto attesa tra Pro Sesto e Trento.

Se non hai la possibilità di andare allo stadio per tifare la tua squadra del cuore, non preoccuparti: la partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming.

Per vedere Pro Sesto-Trento potrai sintonizzarti su Sky Sport, canale 201 della piattaforma Sky, che trasmetterà la partita in diretta e in esclusiva. Inoltre, potrai usufruire del servizio di streaming Sky Go, che ti permetterà di seguire la partita comodamente dal tuo smartphone, tablet o computer, ovunque tu sia.

Dove vedere Pro Sesto-Trento in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non sei abbonato a Sky, ma non vuoi perderti questa importante sfida di Serie C, puoi approfittare dell’offerta di Now TV, la piattaforma di streaming di Sky che ti permette di vedere le partite di calcio in diretta pagando solo per il singolo evento.

Non perdere tempo e goditi la partita tra Pro Sesto e Trento, che si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.