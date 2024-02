Questa sera, 24 febbraio 2024, alle ore 20:45, si giocherà la partita tra Pescara e Lucchese, valida per il campionato di Serie C. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere una vittoria per consolidare la propria posizione in classifica e raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Se non hai la possibilità di assistere alla partita direttamente allo stadio, non preoccuparti! La partita Pescara-Lucchese sarà trasmessa in diretta sia in televisione sia in streaming gratuito.

Dove vedere Pescara-Lucchese in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la tv, potrai seguire la partita su Sky Sport, canale che trasmette numerose partite di Serie C e che offre una copertura dettagliata dell’evento. Basterà sintonizzarti sul canale giusto per non perderti nemmeno un minuto di gioco.

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente tramite il sito web di Sky Go, che ti permetterà di guardare la partita in diretta da qualsiasi dispositivo disponga di una connessione internet.

Non perdere l’occasione di tifare per la tua squadra preferita e goderti un’emozionante serata di calcio con la partita Pescara-Lucchese. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.