Oggi 24 febbraio 2024 si terrà la partita tra Como e Parma valida per il campionato di Serie B. Per tutti gli appassionati del calcio che non vogliono perdersi questo importante match, ecco dove poter seguire la diretta in tv e in streaming.

La partita Como-Parma sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale che detiene i diritti televisivi per la Serie B. Gli abbonati a Sky potranno dunque seguire l’incontro comodamente dal proprio televisore, con una copertura pre e post partita e i commenti degli esperti di calcio.

Per chi, invece, non è abbonato a Sky, c’è la possibilità di usufruire dello streaming gratuito sul sito di Sky Go. Basterà collegarsi alla piattaforma online e registrarsi gratuitamente per poter seguire la partita in diretta streaming, godendo della stessa qualità e professionalità di una trasmissione televisiva.

Dove vedere Como-Parma in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, per coloro che sono sempre in movimento o non si trovano davanti al televisore, esiste la comoda app di Sky Go, disponibile per smartphone e tablet, che permette di seguire la partita anche in mobilità, senza rinunciare alla qualità della trasmissione.

Insomma, non c’è scusa per non seguire Como-Parma e tifare per la propria squadra del cuore. Grazie alla copertura offerta da Sky Sport, tutti i tifosi potranno vivere l’emozione della Serie B in diretta, comodamente da casa propria o in viaggio, senza perdere nemmeno un minuto di gioco. Forza Como, forza Parma!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.