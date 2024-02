Oggi, 24 febbraio 2024, si disputerà una partita molto attesa nel campionato di Serie B: Brescia-Reggiana. Entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti per raggiungere i propri obiettivi stagionali, quindi ci si aspetta una sfida avvincente e piena di emozioni.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questa partita, ecco dove potrai seguirla in diretta sia in TV che in streaming.

La partita Brescia-Reggiana sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, per cui potrai seguirla comodamente da casa o da qualunque posto tu sia senza dover sottoscrivere alcun abbonamento.

Se invece preferisci vedere la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente sul sito web di RaiPlay, dove sarà disponibile lo streaming della partita in diretta.

Dove vedere Brescia-Reggiana in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, se sei abbonato a Sky Sport, potrai seguire la partita anche su Sky Sport Serie B, canale dedicato alla Serie B. In questo caso, potrai vedere la partita comodamente sul tuo televisore oppure in streaming tramite l’applicazione SkyGo.

Insomma, non avrai scuse per non seguire questa entusiasmante partita di Serie B tra Brescia e Reggiana. Prepara pop corn, prendi il telecomando o il tuo smartphone e goditi lo spettacolo del calcio italiano direttamente da casa tua. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.