Dove vedere Arsenal-Newcastle in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita tra Arsenal e Newcastle, valida per il campionato di Premier League, si terrà oggi, 24 febbraio 2024. Gli appassionati di calcio potranno godersi questo match emozionante comodamente da casa, sia in tv che in streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione in tv, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale televisivo che detiene i diritti per la trasmissione della Premier League in Italia. Gli abbonati a Sky avranno quindi la possibilità di seguire il match in diretta e in alta definizione, godendo di una qualità di immagine e audio impeccabile.

Per chi non è abbonato a Sky, esiste comunque la possibilità di vedere la partita in streaming gratuito. Infatti, Sky Sport mette a disposizione dei suoi clienti anche la piattaforma Sky Go, che consente di guardare i contenuti del canale anche in streaming, su diversi dispositivi quali smartphone, tablet e computer. Inoltre, per coloro che non sono clienti Sky, è possibile accedere alla partita anche attraverso NOW TV, la piattaforma streaming di Sky che offre la possibilità di acquistare singolarmente eventi sportivi senza dover sottoscrivere un abbonamento mensile.

In conclusione, per tutti gli appassionati di calcio che non vorranno perdersi la partita tra Arsenal e Newcastle, c’è la possibilità di seguirla comodamente da casa, sia in tv su Sky Sport, sia in streaming gratuito attraverso Sky Go o NOW TV. Non resta che prepararsi per una serata all’insegna del calcio e tifare per la propria squadra preferita!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.