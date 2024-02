Il match tra Brighton e Everton, valido per il campionato di Premier League, è atteso per oggi 24 febbraio 2024. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere neanche un minuto di questa sfida e sei alla ricerca di dove poterla vedere in tv o in streaming, sei nel posto giusto.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale che detiene i diritti di trasmissione della Premier League in Italia. Pertanto, se sei abbonato a Sky, potrai semplicemente sintonizzarti sul canale Sky Sport e gustarti la partita comodamente dal divano di casa tua.

Dove vedere Brighton-Everton in streaming e tv gratis, cronaca, live

Ma se non sei abbonato a Sky Sport, non disperare: è possibile anche vedere la partita in streaming in modo del tutto gratuito. Basta collegarsi al sito ufficiale di Sky Go, il servizio di streaming online di Sky, e accedere con le proprie credenziali per poter guardare la partita in diretta comodamente dal tuo dispositivo preferito.

In alternativa, è possibile anche vedere la partita in streaming su Now TV, la piattaforma streaming di Mediaset, che offre la possibilità di acquistare un pacchetto per poter vedere le partite di Premier League in diretta.

Quindi, non perdere l’occasione di assistere alla sfida tra Brighton e Everton, due squadre che si daranno battaglia per ottenere tre punti preziosi in ottica classifica. Prepara popcorn e bibite, e goditi lo spettacolo del calcio inglese comodamente da casa tua. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.