I tifosi del calcio possono godersi un’altra emozionante partita di Bundesliga tra il Bayern Monaco e il Lipsia, in programma oggi, 24 febbraio 2024. La partita sarà trasmessa in diretta in TV e in streaming gratuito su Sky Sport.

Gli appassionati di calcio possono sintonizzarsi su Sky Sport alle ore 15:30 per vedere l’azione dal vivo mentre le due squadre si sfidano sul campo. Il Bayern Monaco, in cerca di punti per restare in testa alla classifica, affronterà il Lipsia, una squadra competitiva e determinata a ottenere una vittoria.

Dove vedere Bayern Monaco-Lipsia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che preferiscono guardare la partita in streaming, Sky Sport offre la possibilità di vedere la partita gratuitamente sul proprio sito web o sull’app Sky Go. Basta accedere con le proprie credenziali e godersi l’azione in tempo reale ovunque ci si trovi.

Non perdere l’occasione di vedere due squadre di alto livello affrontarsi in un match emozionante. Sintonizzati su Sky Sport per gustarti Bayern Monaco-Lipsia e goditi il calcio di alta qualità dal comfort della tua casa.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.