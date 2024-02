La partita tra Cagliari e Napoli, valida per il campionato di Serie A, si terrà oggi, 25 febbraio 2024, e ci sono diverse opzioni per poterla seguire in TV e in streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canali 202 e 251 del bouquet Sky). Gli abbonati a Sky potranno quindi seguire l’intero incontro comodamente sul loro televisore.

Per coloro che non sono abbonati a Sky, c’è comunque la possibilità di vedere la partita in streaming su DAZN. DAZN è un servizio di streaming dedicato allo sport che offre la diretta di numerose partite di calcio della Serie A, tra cui quella tra Cagliari e Napoli. È possibile accedere a DAZN tramite l’applicazione mobile, il sito web o tramite alcuni dispositivi smart TV.

Dove vedere Cagliari-Napoli in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, per chi non possiede un abbonamento a Sky o a DAZN, è possibile seguire la partita in streaming gratuitamente su alcuni siti che offrono servizi di streaming illegale. Tuttavia, ciò è sconsigliato in quanto si tratta di una pratica illegale e non rispettosa nei confronti dei diritti televisivi.

In conclusione, gli appassionati di calcio avranno diverse opzioni per poter seguire la partita tra Cagliari e Napoli, sia in TV che in streaming. Quindi, non resta che preparare gli snack e godersi lo spettacolo del calcio italiano!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.