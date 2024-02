Questa sera alle ore 20:45 si giocherà la partita di Serie A tra il Milan e l’Atalanta, in programma per la 26ª giornata del campionato italiano di calcio.

Per tutti gli appassionati di calcio che non potranno essere presenti allo stadio San Siro per assistere alla sfida dal vivo, sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go.

Inoltre, per coloro che sono abbonati a DAZN, sarà possibile vedere la partita in streaming gratuitamente sulla piattaforma di streaming sportivo.

Dove vedere Milan-Atalanta in streaming e tv gratis, cronaca, live

Il Milan si trova attualmente al quinto posto in classifica, mentre l’Atalanta è al terzo posto. Entrambe le squadre sono in lotta per un posto in Champions League e si prevede una partita intensa e combattuta.

Non perdete l’occasione di seguire questa importante partita di Serie A e tifate per la vostra squadra preferita!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.