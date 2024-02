La partita Roma-Torino, valida per il campionato di Serie A, è in programma per oggi, 26 febbraio 2024. Gli appassionati di calcio potranno seguire questo emozionante match in TV o in streaming.

Dove vedere Roma-Torino in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e su DAZN. Sky Sport Serie A è disponibile per gli abbonati Sky, mentre DAZN offre la possibilità di guardare la partita in streaming su diversi dispositivi, come smartphone, tablet, computer o smart TV, previa sottoscrizione di un abbonamento.

Per coloro che desiderano seguire la partita in streaming gratis, DAZN offre la possibilità di accedere gratuitamente alla piattaforma per un periodo di prova di 30 giorni. In questo modo, sarà possibile guardare la partita Roma-Torino senza spendere nulla.

In conclusione, gli appassionati di calcio avranno la possibilità di seguire la partita Roma-Torino in TV su Sky Sport Serie A o in streaming su DAZN, con la possibilità di avere accesso gratuito alla piattaforma per un periodo di prova di 30 giorni. Quindi non c’è scusa per non godersi questo emozionante incontro di Serie A!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.