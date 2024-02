Oggi, lunedì 26 febbraio 2024, si terrà l’attesa partita tra West Ham e Brentford, valida per il campionato di Premier League. I due team si sfideranno sul campo alla ricerca dei preziosi punti in palio per la classifica.

Per chi non potrà essere presente allo stadio ad assistere alla partita, ci sono diverse opzioni per poter seguire l’evento comodamente da casa. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, canale dedicato allo sport che trasmette tutte le partite della Premier League.

Dove vedere West Ham-Brentford in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, è possibile utilizzare il servizio Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati Sky Sport. Grazie a questa piattaforma, potrete guardare la partita in diretta anche dal vostro smartphone, tablet o computer, ovunque vi troviate.

Inoltre, per coloro che non sono abbonati a Sky ma non vogliono perdersi comunque l’evento, esistono diverse piattaforme online che offrono la possibilità di guardare la partita in streaming gratuitamente. Tra queste, si possono trovare alcuni siti che trasmettono gli eventi sportivi in diretta in maniera legale e gratuita.

Insomma, ci sono diverse opzioni a disposizione per poter godere della partita tra West Ham e Brentford, sia in tv che in streaming, comodamente da casa. Non vi resta che preparare i popcorn e godervi lo spettacolo del calcio inglese!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.