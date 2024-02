Dove vedere Foggia-Crotone in streaming e tv gratis, cronaca, live

La Serie C è sempre ricca di emozioni e stasera non sarà da meno con la partita tra Foggia e Crotone in programma alle 20:45. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo match avvincente, ecco dove potrai seguire la partita comodamente da casa tua.

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, quindi potrai sintonizzarti sul canale 57 del digitale terrestre o 57 di Sky per non perdere nemmeno un dettaglio dell’incontro. Inoltre, per gli abbonati a Sky Sport, la partita sarà disponibile anche su Sky Sport Serie C.

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente sul sito web di RaiPlay o sull’applicazione di RaiPlay sul tuo smartphone o tablet. In alternativa, per gli abbonati a Sky, la partita sarà trasmessa anche su Sky Go, l’applicazione che ti permette di seguire tutti i contenuti Sky in mobilità.

Non perdere l’occasione di assistere a questo match che promette di regalare grandi emozioni e tante giocate spettacolari. Che il migliore possa vincere e che lo spettacolo del calcio possa risplendere ancora una volta sotto i riflettori della Serie C. Buon divertimento a tutti gli appassionati di calcio!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.