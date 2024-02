Oggi, martedì 26 febbraio 2024, alle ore 14:30, si terrà la partita Fiorentina-Bologna, valida per il campionato di Primavera 1. La sfida si preannuncia emozionante, visto il valore delle due squadre in campo e l’importanza dei tre punti in palio per entrambe.

Per chi vorrebbe seguire la partita comodamente da casa, è possibile farlo tramite la diretta televisiva su Sportitalia. Il canale televisivo, infatti, trasmetterà in diretta la sfida tra Fiorentina e Bologna, permettendo agli spettatori di godersi il match in tutta comodità.

Dove vedere Fiorentina-Bologna Primavera in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, per chi preferisce seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente sul sito ufficiale di Sportitalia. Basterà collegarsi al sito web e cercare la sezione dedicata alla diretta streaming, dove sarà possibile visualizzare la partita Fiorentina-Bologna in tempo reale.

Non c’è dunque motivo per perdere questa interessante partita di Primavera 1, dato che sarà possibile seguirla comodamente da casa, sia in tv su Sportitalia che in streaming sul sito ufficiale del canale. Quindi, preparate i vostri snack preferiti e godetevi lo spettacolo del calcio giovanile italiano in campo!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.