Il campionato di Serie B è sempre ricco di emozioni e oggi, giovedì 27 febbraio 2024, alle ore 20:30, si giocherà una partita molto attesa tra Ascoli e Brescia. Entrambe le squadre sono in lotta per la promozione in Serie A e ogni punto conquistato potrebbe fare la differenza nella corsa verso l’obiettivo. Se non vuoi perderti neanche un minuto di questa sfida avvincente, ecco dove potrai seguirla in tv e in streaming.

La partita Ascoli-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Serie B (canale 251 del digitale terrestre e 473 del satellite). Chiunque sia abbonato a Sky potrà quindi godersi il match comodamente da casa propria, grazie alla tecnologia della pay tv.

Dove vedere Ascoli-Brescia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Ma non solo: per coloro che non possiedono l’abbonamento a Sky, esiste la possibilità di seguire la partita in streaming gratuito grazie all’applicazione Sky Go. Basterà scaricare l’app sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, pc o smart tv) e accedere con le proprie credenziali per poter assistere al match in diretta streaming, ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento.

Inoltre, per i tifosi più appassionati che desiderano avere un’esperienza più coinvolgente, la partita sarà trasmessa anche su Sky Sport in 4K HDR, per una qualità dell’immagine superiore e una visione ancora più dettagliata e avvincente.

Insomma, non ci sono scuse per non seguire questa imperdibile sfida tra Ascoli e Brescia: che tu sia un tifoso delle rondinelle o degli stregoni, non perderti neanche un minuto di gioco e tifa per la tua squadra del cuore, comodamente davanti allo schermo di casa tua o in streaming gratis su Sky Sport!

