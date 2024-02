Questa sera, mercoledì 27 febbraio 2024, si terrà la partita di Serie B tra Catanzaro e Bari, un match molto atteso dagli appassionati di calcio. La sfida si svolgerà allo stadio Nicola Ceravolo a Catanzaro e sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming gratuito.

Per chi non potrà essere presente allo stadio, la partita sarà trasmessa su Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire il match sul canale Sky Sport Serie B (canale 253) a partire dalle ore 20:45.

Dove vedere Catanzaro-Bari in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda lo streaming gratuito, sarà possibile seguire la partita anche sul sito web di Sky Go, dove sarà disponibile la diretta streaming del canale Sky Sport Serie B. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming su Sky Sport Now, per chi preferisce guardare il match da smartphone, tablet o computer.

La sfida tra Catanzaro e Bari si preannuncia interessante e combattuta, con entrambe le squadre che cercano di raggiungere obiettivi importanti in questo campionato di Serie B. Sarà dunque una serata da non perdere per gli appassionati di calcio, che potranno godersi lo spettacolo comodamente da casa o in movimento, grazie alla possibilità di vedere la partita in TV o in streaming gratuito su Sky Sport.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.