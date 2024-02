Questa sera, mercoledì 27 febbraio 2024, si giocherà una partita molto attesa nel campionato di FA Cup: Blackburn contro Newcastle. La sfida avrà luogo allo stadio Ewood Park alle ore 20:45.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questa partita emozionante, ecco dove potrai seguirla comodamente da casa tua, sia in tv che in streaming.

Dove vedere Blackburn-Newcastle in streaming e tv gratis, cronaca, live

Innanzitutto, per chi preferisce guardare la partita in televisione, potrà sintonizzarsi su DAZN, che ha i diritti di trasmissione della FA Cup. Grazie a questo canale, potrai goderti la partita in diretta e in alta definizione, con commenti e analisi dei migliori giornalisti sportivi.

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, puoi farlo direttamente sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’applicazione mobile, disponibile per dispositivi Android e iOS. Basta avere una connessione internet stabile e un abbonamento attivo a DAZN per poter accedere alla partita in streaming gratis.

Inoltre, per gli appassionati che non sono in possesso di un abbonamento a DAZN, ci sono diverse piattaforme che offrono la possibilità di vedere la partita in streaming gratuitamente, come ad esempio Rojadirecta, LiveTV o SportRAR TV. Ricorda però che queste piattaforme potrebbero non essere legali e potrebbero essere soggette a interruzioni durante la trasmissione.

In definitiva, non c’è scusa per non seguire questa partita imperdibile tra Blackburn e Newcastle. Sia che tu preferisca guardarla in tv o in streaming, avrai la possibilità di tifare per la tua squadra del cuore e goderti 90 minuti di emozioni e azione sul campo. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.