Questo pomeriggio si giocherà uno degli incontri più attesi del campionato di FA Cup: la partita Luton-Manchester City. Il match si terrà oggi, 27 febbraio 2024, e sarà possibile seguirlo in diretta su diverse piattaforme televisive e di streaming.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questa partita, ecco dove potrai seguirla comodamente da casa tua.

La partita Luton-Manchester City sarà trasmessa in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming sportivo che permette di guardare le partite di calcio in diretta e on demand. Se non sei ancora abbonato a DAZN, puoi usufruire della prova gratuita di un mese per poter guardare la partita senza alcun costo aggiuntivo.

Dove vedere Luton-Manchester City in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, se preferisci seguire la partita in televisione, potrai sintonizzarti su alcuni canali sportivi che trasmetteranno in diretta l’incontro. Tra questi ci sono Sky Sport e TV8 che spesso trasmettono le partite di FA Cup in diretta.

Quindi, non ti resta che preparare pop-corn e bibite e goderti questo appassionante match tra Luton e Manchester City. Non perderti l’opportunità di tifare per la tua squadra preferita e seguire tutti i gol e le azioni di gioco in tempo reale. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.