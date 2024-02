Dove vedere Sassuolo-Napoli in streaming e tv gratis, cronaca, live

Il match tra Sassuolo e Napoli, valido per il campionato di Serie A, si terrà oggi 28 febbraio 2024 alle ore 20:45. La partita si preannuncia emozionante e ricca di spunti tecnici, visto il momento di forma delle due squadre.

Per chiunque non potesse essere presente allo stadio, sarà possibile seguire la diretta televisiva del match su Sky Sport, canale 201, che trasmetterà l’incontro in esclusiva. In alternativa, per coloro che fossero abbonati al servizio di streaming sportivo DAZN, sarà possibile seguire la partita anche su questa piattaforma.

Inoltre, per chi non avesse la possibilità di seguire la partita in televisione, sarà possibile usufruire del servizio di streaming gratuito offerto da DAZN per i primi 30 giorni di abbonamento. Basterà quindi registrarsi sul sito ufficiale e attivare il periodo di prova gratuito per poter seguire la partita comodamente da casa o in mobilità, su qualsiasi dispositivo collegato a internet.

Non perdete l’occasione di assistere a questo importante match di Serie A e godervi 90 minuti di spettacolo e emozioni calcistiche. Forza Sassuolo, forza Napoli!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.