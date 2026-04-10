A Napoli la grande fiera dedicata agli animali: 2 giorni tra cani, gatti, spettacoli e stand

Sabato 11 e domenica 12 aprile, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, torna Quattro Zampe in Fiera, l’evento pet-friendly più atteso in Italia, dedicato a cani e gatti.

Quattro Zampe in Fiera a Napoli: 2 giorni tra cani e gatti

Per due giorni, i padiglioni 5 e 6 della struttura, ospiteranno cani, gatti e padroni tra attività, incontri, novità e momenti di intrattenimento pensati per tutta la famiglia. Anche quest’anno il programma della manifestazione si presenta ricco di iniziative e momenti da condividere con i propri amici a quattro zampe.

Tra le attività in programma ci sono il Mantrailing, disciplina che valorizza le capacità olfattive del cane e l’Obedience, utile a sviluppare collaborazione e controllo. Spazio anche alla Rally O, educazione di base e condotta al guinzaglio, senza dimenticare l’Acquadog per i cani che amano l’acqua. Grande attenzione anche ai più piccoli con le Puppy class, dedicate alla socializzazione e all’apprendimento delle prime regole.

Tra le novità più attese dell’edizione 2026 spicca il progetto presentato da Aeroitalia, destinato a rivoluzionare il modo di viaggiare con gli animali domestici. Per la prima volta, infatti, i cani fino a 30 kg potranno volare in cabina accanto al proprio conduttore, senza trasportino e in piena sicurezza. Una svolta significativa che segna un passo avanti verso un approccio più evoluto e rispettoso del benessere animale, superando la logica che li vedeva trattati come semplici bagagli da stiva.

L’appuntamento, dal titolo “Cani in cabina senza trasportino: sempre al tuo fianco, ovunque”, si terrà sul Red Carpet sia sabato 11 che domenica 12 aprile, dalle 12.45 alle 13.00 e rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione. A illustrare il progetto sarà la dottoressa Rosalba Calabrese, responsabile Cabin Pet di Aeroitalia.

Attesa anche l’apertura dell’area Pet à Porter, uno spazio dedicato allo stile e agli accessori per animali. Cappottini personalizzati, collari di design, borse da trasporto e gadget innovativi offrono ai visitatori la possibilità di unire estetica e funzionalità, garantendo sempre il massimo comfort ai propri amici a quattro zampe.

Debutta anche a Napoli il nuovo format “Podcast in Fiera”, attivo in tutte le tappe del circuito. All’interno di uno studio radiofonico prendono voce i protagonisti che da oltre tredici anni animano la manifestazione: visitatori, aziende, professionisti del settore e influencer. Tra i format proposti, “Bestie di Casa” dedicato alla quotidianità della convivenza con gli animali e “IntervistePet” con Elena Galliano, che esplora le sfide e le opportunità del pet market, tra nuove tendenze, tecnologie emergenti e pratiche innovative per il benessere animale.

A completare il programma tornano la Friends Show, la sfilata amatoriale aperta a cani e gatti di ogni razza e taglia, e la Dog Winner by Farmina, riservata ai cani di razza. Confermata anche l’iniziativa solidale #Usatopet, che invita i visitatori a donare accessori usati in buone condizioni da destinare alle associazioni locali. Un gesto semplice ma di grande valore sociale, che rafforza l’impegno di Quattrozampeinfiera sui temi della sostenibilità e della responsabilità verso gli animali in difficoltà.

La fiera sarà apertà per entrambe le giornate dalle 10:00 alle 19:00 con chiusura delle casse alle 18:00. Il biglietto intero ha un costo di 15 euro, 12 euro se acquistato online. Sul sito ufficiale dell’evento è possibile scaricare uno sconto da presentare in cassa di 11 euro.

Per i bambini dai 0 ai 5 anni l’ingresso è gratis mentre dai 6 ai 9 anni il ticket del costo di 11 euro è acquistabile solo in cassa, con obbligo di esibire un documento. L’entrata è libera anche per le persone invalide al 100% e per un accompagnatore. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito o contattare il numero 0362 1636218.